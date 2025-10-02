﻿
Суспiльство

Погода 2 жовтня: хмарно, холодно та подекуди дощі

Сьогодні в Україні очікується хмарна з проясненнями погода. Майже на всій території країни пройдуть невеликі дощі. На високогір'ї Карпат прогнозується невеликий мокрий сніг. Вітер - переважно північно-східний, 5-10 м/с

Температура повітря +5-10°С, на Закарпатті до +13°Ч; на півдні та сході країни +12-17°С. В Карпатах – від 2° морозу до 3° тепла, повідомили синоптики.

У Києві та області - хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. Вітер - північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря в столиці + 7-9°; в області +5-10°.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україніпогода в Києвіпогода 2 жовтня
