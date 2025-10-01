﻿
Економіка

Нафтогаз отримав 300 млн євро: кредит дозволить закупити близько 0,6 млрд куб. газу

Нафтогаз отримав 300 млн євро: кредит дозволить закупити близько 0,6 млрд куб. газу

Українська державна енергетична компанія “Нафтогаз” підписала угоду з Європейським інвестиційним банком про надання кредиту в розмірі 300 мільйонів євро на закупівлю газу перед зимовим опалювальним сезоном, повідомляє Reuters.

В межах цієї угоди Нафтогаз зобов’язався реінвестувати суму, еквівалентну кредиту ЄІБ, у проєкти з відновлюваної енергетики та декарбонізації.

300 мільйонів євро від ЄІБ — це суттєва та практична підтримка, яка допоможе нам гарантувати енергетичну стійкість країни напередодні зими“, — заявив гендиректор Нафтогазу Сергій Корецький.

Він зазначив, що компанія закачує газ у підземні сховища на зиму згідно з планом, і що її цілі щодо зберігання наразі виконані на 95-98%.

Україні потрібно щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу для опалювального сезону 2025/26, який розпочнеться в середині жовтня. Кредит дозволить закупити близько 0,6 млрд кубометрів газу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

кредитпідготовка до зимизакупка газаНАК Нафтогаз
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У влади немає запиту на боротьбу з топкорупцією, - керівник САП
Суспiльство 01.10.2025 16:53:51
У влади немає запиту на боротьбу з топкорупцією, - керівник САП
Читати
Жорстоке побиття й знущання: польські неонацисти діяли проти українця за методичками російських спецслужб
Надзвичайні події 01.10.2025 16:28:23
Жорстоке побиття й знущання: польські неонацисти діяли проти українця за методичками російських спецслужб
Читати
Війна в Україні коштує близько одного мільярда євро щороку, - Науседа
Полiтика 01.10.2025 16:09:23
Війна в Україні коштує близько одного мільярда євро щороку, - Науседа
Читати

Популярнi статтi