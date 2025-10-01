Нафтогаз отримав 300 млн євро: кредит дозволить закупити близько 0,6 млрд куб. газу

Українська державна енергетична компанія “Нафтогаз” підписала угоду з Європейським інвестиційним банком про надання кредиту в розмірі 300 мільйонів євро на закупівлю газу перед зимовим опалювальним сезоном, повідомляє Reuters.

В межах цієї угоди Нафтогаз зобов’язався реінвестувати суму, еквівалентну кредиту ЄІБ, у проєкти з відновлюваної енергетики та декарбонізації.

“300 мільйонів євро від ЄІБ — це суттєва та практична підтримка, яка допоможе нам гарантувати енергетичну стійкість країни напередодні зими“, — заявив гендиректор Нафтогазу Сергій Корецький.

Він зазначив, що компанія закачує газ у підземні сховища на зиму згідно з планом, і що її цілі щодо зберігання наразі виконані на 95-98%.

Україні потрібно щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу для опалювального сезону 2025/26, який розпочнеться в середині жовтня. Кредит дозволить закупити близько 0,6 млрд кубометрів газу.