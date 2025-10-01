На Одещині 2 жовтня оголошено Днем жалоби за загиблими під час негоди

На території Одеської області 2 жовтня оголошено Днем жалоби через загибель девʼятьох людей в Одесі під час негоди 30 вересня.

Відповідне розпорядження підписав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

“Серед тих, хто загинув – п’ятеро членів однієї родини, у тому числі дитина. Це невимовний біль для всієї Одещини і наша спільна втрата. Завтра у день жалоби на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій області будуть приспущені Державні прапори України, а розважальні заходи обмежені”, – повідомив він.

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 3 жовтня очікує доповідь про всі обставини, що призвели до такої масштабної трагедії.

ForUA нагадує, в Одесі та Одеському районі унаслідок сильних дощів загинуло дев’ять осіб зокрема одна дитина.