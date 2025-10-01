Чому виникає запалення ясен та чим воно небезпечне

Фахівці Пародент Львів, як ніхто інший, знають наскільки різноманітні та поширені стоматологічні проблеми, та запалення ясен належить до найрозповсюдженіших серед них. На перший погляд воно здається чимось несерйозним. Дійсно, невелике почервоніння, дискомфорт чи кровоточивість під час чищення зубів – хіба це страшно? Ні, але ігнорування подібних симптомів може призвести до серйозних ускладнень, які вплинуть не лише на стан ротової порожнини, але й на здоров’я загалом.

Запалення ясен виникає з різних причин, і вони часто взаємопов’язані. Основною вважається недостатня гігієна ротової порожнини, через що на зубах накопичується наліт та камінь. У такому середовищі швидко розмножуються бактерії, які подразнюють ясна й провокують запальний процес. Водночас існує ряд чинників, які створюють суттєву загрозу для здоров’я ротової порожнини.

Основні причини запалення ясен

Стоматологи виділяють декілька причин через які найчастіше ясна починають хворіти:

недостатнє або неправильне чищення зубів;

скупчення зубного каменю та нальоту;

гормональні зміни (вагітність, підлітковий вік, менопауза);

авітаміноз і слабкий імунітет;

неправильний прикус або травмування ясен;

куріння та зловживання алкоголем;

хронічні захворювання, зокрема цукровий діабет.

Кожен із цих факторів по-своєму впливає на ясна. Наприклад, у курців запалення розвивається достатньо швидко через порушення кровопостачання тканин. У вагітних ясна набувають більшої вразливості через зміни гормонального фону і, навіть якісний догляд за зубами не дає достатнього захисту. Якщо ж мова про імунні розлади, то організм просто не може ефективно боротися з бактеріями.

Чим небезпечне запалення ясен

На початковому етапі запалення проявляється лише неприємними відчуттями. Проте з часом проблема прогресує. Якщо нічого не робити, м’які тканини слабшають, а бактерії проникають все глибше та глибше. Це стає причиною розвитку гінгівіту, а згодом і пародонтиту.

Пародонтит – серйозне захворювання, при якому руйнується зв’язковий апарат зуба. У результаті зуби починають хитатися, між ними та яснами з’являються кишені, де накопичується гній. На цій стадії зберегти їх складно, адже тканини вже зазнали незворотних змін.

Крім місцевих проблем, запалені ясна негативно впливають на організм у цілому. Хронічна інфекція стає постійним джерелом токсинів, які потрапляють у кров. Це може спричинити загострення хронічних захворювань серця, нирок чи суглобів. У вагітних жінок пародонтит навіть підвищує ризик передчасних пологів.

Як запобігти ускладненням

Найкращий спосіб уникнути серйозних наслідків – своєчасна профілактика. Регулярне чищення зубів, використання ополіскувачів та зубної нитки допомагають видаляти наліт і зменшують кількість бактерій у ротовій порожнині. Звісно, зубний камінь неможливо прибрати власними зусиллями, але з цим чудово впорається стоматолог.

Не менш важливо слідкувати за своїм харчуванням та імунітетом. Раціон, багатий на вітаміни й мінерали, зміцнює ясна та робить їх менш вразливими до інфекцій. Своєчасне ж лікування хронічних захворювань дозволяє знизити ризик повторного запалення.

Пам’ятайте: здоров’я ясен безпосередньо впливає на стан ваших зубів і загальну якість життя. Якщо помітили почервоніння, набряк чи кровоточивість – не чекайте ускладнення ситуації. Консультація й маніпуляції стоматолога в Пародент допоможуть швидко усунути запалення та зберегти усмішку здоровою і красивою.