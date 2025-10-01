Росія атакувала Харків КАБами та балістикою: є постраждалі

Харків знову зазнав масованої атаки з боку російських військ із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБів) та балістичного озброєння. Внаслідок ударів є постраждалі, а також значні руйнування та пожежі в кількох районах міста.

За даними рятувальників, один з найбільших ударів прийшовся на Київський район, де загорілися торговельні павільйони. Вогонь охопив площу близько 2800 квадратних метрів.

Також під обстрілом опинився Салтівський район. Тут зафіксовано зруйнування житлового будинку з подальшим займанням. Крім того, в районі відбулася пожежа та руйнації гаражів на площі 350 квадратних метрів.

Щодо кількості постраждалих, дані різняться. За попередньою інформацією ДСНС, травмовано 5 осіб. Водночас, мер міста повідомив про 6 постраждалих.

На місцях влучань працюють усі відповідні служби, ліквідовуючи наслідки чергового терористичного акту.