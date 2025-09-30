Трамп встановив дедлайн ХАМАС, щоб погодитись із пропозицією США

Президент США Дональд Трамп заявив, що дасть ісламістському руху ХАМАС 3-4 дні, щоб відреагувати на мирний план для сектору Гази, який він виклав днем раніше прем’єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху.

Глава Білого дому оприлюднив план з 20 пунктів на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Ізраїлю, який вже дав на нього згоду. План передбачає роззброєння ХАМАС, повернення всіх заручників протягом 72 годин і відмову від влади.

Як повідомляє Politico з посиланням на слова дипломата, обізнаного у цій темі, катарські та єгипетські офіційні особи представили перемовникам ХАМАС цю пропозицію, але не визначили терміни відповіді.

За словами дипломата, перемовникам необхідно донести її до жителів сектору Гази, що може зайняти кілька годин або днів, залежно від ситуації на місці.

Дональд Трамп заявив журналістам біля Білого дому, що у визнаного США терористичного угруповання мало можливостей для переговорів. За його словами, якщо ХАМАС не погодиться на угоду, то це буде дуже сумний кінець.

– Ми будемо чекати три-чотири дні. Подивимося, як все складеться. Всі арабські країни вже підписалися. Всі мусульманські країни вже підписалися. Ізраїль теж вже підписався. ХАМАС або зробить це, або ні. Якщо ні, то це буде сумний кінець, – сказав Трамп.

Нетаньяху пообіцяв, що Ізраїль закінчить роботу, якщо ХАМАС не погодиться. Водночас президент США заявив, що дозволить Ізраїлю піти та зробити те, що нібито він має зробити.

Днем раніше Трамп заявив, що припинення війни в секторі Гази стало ближчим, ніж будь-коли, після того як Нетаньяху погодився на план з 20 пунктів.

Однак ця пропозиція все ще потребує відповіді від ХАМАС. У плані є низка положень, які це терористичне угруповання раніше відхилило.

Раніше ForUA повідомляв, що передбачає оприлюднений Білим домом 20-пунктовий план щодо припинення вогню та які будуть подальші кроки у секторі Гази.