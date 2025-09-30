Пентагон закликав американських генералів готуватися до війни

Голова Комітету начштабів Збройних сил США Ден Кейн закликав генералів американської армії готуватися до війни. За його словами, противники більше не об'єднуються - вони вже об'єдналися.

"Наші противники більше не об'єднуються, вони об'єдналися, і ми повинні об'єднатися з рівною рішучістю та єдністю. Ми повинні бути готові до війни", - заявив Кейн на зустрічі з вищим військовим командуванням США 30 вересня.

Як відомо, очільник Міністерства війни США Піт Гегсет на цій зустрічі окреслив нову доктрину для ЗС США. Він наголосив на тому, що "ті, хто прагне миру, мають готуватися до війни", США "мають готуватися до війни, і готуватись до перемоги". Водночас міністр відзначив, що такий підхід "не продиктований бажанням війни".

Нагадаємо, 23 вересня після зустрічі з Володимиром Зеленським в Нью-Йорку Трамп заявив, що Україна може повернути всі свої території за підтримки ЄС і НАТО. Він підкреслив, що росія веде війну вже три з половиною роки, яку справжня військова сила мала б виграти за тиждень.