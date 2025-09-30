Мер Івано-Франківська закликав готуватися до відключень світла

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до мешканців громади із закликом бути максимально пильними та готуватися до можливих відключень електроенергії, оскільки прогнозує зростання кількості ворожих ударів по всій території України, особливо з 10 жовтня.

"На жаль, ворог продовжує атакувати Україну. В нічну неділю вкотре був комбінований обстріл," – зазначив Марцінків у своєму черговому включенні. Він висловив подяку захисникам та Богу за те, що в Івано-Франківській громаді "все спокійно," але наголосив на жахливих наслідках атак в інших регіонах, зокрема, у Києві, де були "жахливі прильоти," а деякі міста України "по добі без світла."

Мер попередив, що загроза зростає і для Прикарпаття.

"Я думаю, що кількість ударів буде зростати. Особливо з 10 жовтня по всій Україні і для нашої громади теж є великі загрози. Бачимо по інших містах, що ворог б'є по інфраструктурі," – підкреслив міський голова.

Заклик до дій:

Реагувати на тривоги: "Закликаю бути максимально пильними, реагувати на тривоги."

Бути готовими до відключень: Марцінків закликав підготуватися зараз до можливих відключень світла та ударів по інфраструктурі.

"Дай Боже, щоб їх [відключень] не було. Але бачимо досить інших міст, що ворог б'є по інфраструктурі," – додав він, підкреслюючи важливість завчасної підготовки.

Нагадаймо, на Чернігівщині десятки тисяч людей залишилися без світла.