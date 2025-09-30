﻿
Енергетика

Мер Івано-Франківська закликав готуватися до відключень світла

Мер Івано-Франківська закликав готуватися до відключень світла

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків звернувся до мешканців громади із закликом бути максимально пильними та готуватися до можливих відключень електроенергії, оскільки прогнозує зростання кількості ворожих ударів по всій території України, особливо з 10 жовтня.

"На жаль, ворог продовжує атакувати Україну. В нічну неділю вкотре був комбінований обстріл," – зазначив Марцінків у своєму черговому включенні. Він висловив подяку захисникам та Богу за те, що в Івано-Франківській громаді "все спокійно," але наголосив на жахливих наслідках атак в інших регіонах, зокрема, у Києві, де були "жахливі прильоти," а деякі міста України "по добі без світла."

Мер попередив, що загроза зростає і для Прикарпаття.

"Я думаю, що кількість ударів буде зростати. Особливо з 10 жовтня по всій Україні і для нашої громади теж є великі загрози. Бачимо по інших містах, що ворог б'є по інфраструктурі," – підкреслив міський голова.

Заклик до дій:

  • Реагувати на тривоги: "Закликаю бути максимально пильними, реагувати на тривоги."

  • Бути готовими до відключень: Марцінків закликав підготуватися зараз до можливих відключень світла та ударів по інфраструктурі.

"Дай Боже, щоб їх [відключень] не було. Але бачимо досить інших міст, що ворог б'є по інфраструктурі," – додав він, підкреслюючи важливість завчасної підготовки.

Нагадаймо, на Чернігівщині десятки тисяч людей залишилися без світла.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

енергетикавідключення світлаРуслан Марцінківворожі удари
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Україна готується до експорту надлишкової зброї для фінансування потреб фронту
Економіка 30.09.2025 07:15:00
Україна готується до експорту надлишкової зброї для фінансування потреб фронту
Читати
Небезпечний фінал місяця: Сильний вітер, дощі та різке падіння температури по всій Україні
Суспiльство 30.09.2025 06:37:15
Небезпечний фінал місяця: Сильний вітер, дощі та різке падіння температури по всій Україні
Читати
У ВР хочуть висунути Трампа на Нобелівську премію
Полiтика 30.09.2025 00:02:53
У ВР хочуть висунути Трампа на Нобелівську премію
Читати

Популярнi статтi