Сікорський назвав єдину країну, яка може переконати РФ припинити війну

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що Китай – єдина країна, яка може змусити Росію оголосити перемир’я в Україні.

Про це він сказав під час панельної дискусії на Варшавському безпековому форумі, пише британська газета The Guardian.

На запитання про роль Китаю у війні в Україні Сікорський відповів, що, за словами його китайського колеги Ван І, Китай “рішуче підтримує перемир’я”.

– Але, звичайно, цього недостатньо, нам потрібно бачити тиск на Росію, щоб перемир’я відбулося, і я особисто вважаю, що Китай є єдиною країною, яка може змусити Росію припинити вогонь у цій війні, – сказав Сікорський.

Він нагадав ситуацію у січні 2022 року, коли Москва ввела свої війська у Казахстан під час протестів.

Польський міністр вважає, що саме через тиск з боку Пекіна тоді Росія вивела своїх військових із Казахстану через погрози припинити торгівлю з Москвою.

– Я думаю, що Росія зараз настільки залежна від Китаю, що це дуже потужний важіль, який має Китай, і питання, звичайно, полягає в тому, чи використають вони його, – підсумував він.

Нещодавно у Китаї прокоментували іншу заяву Сікорського, коли він сказав, що Пекін не бажає переконувати РФ припинити війну, бо вона відповідає його інтересам.

У відповідь у китайському МЗС заявили, що причиною війни в Україні є “давні регіональні суперечності” у сфері безпеки в Європі.