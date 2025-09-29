Генерал Гаврилюк розповів, на які літаки очікує Україна

Україна очікує на додаткове постачання винищувачів F-16, французьких літаків Mirage і шведських Gripen.

Про це заявив заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в інтерв’ю BBC.

Генерал Гаврилюк не назвав, коли та в якій кількості Україна очікує на отримання літаків F-16, Mirage і Gripen.

– Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді розумітимете, – відповів заступник міністра оборони.

За його словами, перші постачання зі США надійшли в Україну через нову програму пріоритетних потреб під назвою PURL. Проте він визнав, що обсяги та темпи стали меншими.

Гаврилюк розповів, що раніше Україна отримувала допомогу від США ритмічно та в більших обсягах за пакетами президентської допомоги (PDA).

Він зазначив, що сьогоднішня система, коли європейські країни закуповують для України зброю у США, вимагає певного часу.

Заступник міністра оборони України наголосив, що чим більше ланок у ланцюгу – тим більше часу потрібно.

Saab JAS 39 Gripen – шведський винищувач багатоцільового призначення четвертого покоління, розроблений наприкінці 1980-х років і прийнятий на озброєння у 1996 році.