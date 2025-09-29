Війна в Україні - це наша війна, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав західні суспільства усвідомити, що війна в Україні – це не чужий конфлікт, а наша війна.

Він підкреслив, що головне завдання лідерів думок – донести до глибин умів і сердець західної та трансатлантичної спільноти просту істину: триває війна, і мир не є чимось гарантованим назавжди, повідомляє RMF 24.



"Він не є чимось особливо властивим для цієї частини світу. Навпаки. Тому роздуми про безпеку, про війну, про мир, про західну спільноту є такими важливими", – пояснив він.



Туск звернув увагу, що як у Варшаві, так і в будь-якому іншому місці часто чути голоси людей, які кажуть, що це не наша війна і вона нас не повинна цікавити.



"Ми повинні усвідомлювати, що це наша війна, бо війна в Україні є лише частиною того моторошного проєкту, який час від часу з'являється у світі. І мета цього політичного проєкту завжди однакова. Як поневолити народи, як позбавити свободи окремих людей, що зробити, щоб тріумфували авторитаризм, деспотизм, жорстокість, відсутність прав людини. Якщо ми програємо цю війну, то наслідки цього торкнуться не тільки нашого покоління, але й наступних поколінь. У Польщі, у всій Європі, у Сполучених Штатах, у всьому світі", – попередив він.

Нагадаємо, Польща збиватиме літаючі об’єкти у своєму небі.