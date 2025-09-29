Чоловік відкрив вогонь по мормонській церкві в США

У США відбувся черговий терористичний акт, який президент країни Дональд Трамп охарактеризував як "черговий цілеспрямований напад на християн у США".

Як повідомляє The Guardian, за словами влади, щонайменше чотири особи загинули і вісім отримали поранення після того, як озброєний чоловік відкрив вогонь по мормонській церкві в Мічигані, а потім підпалив будівлю.

За первісною інформацією, двоє з постраждалих від стрілянини загинули, вісім інших було госпіталізовано, а стрільця застрелила поліція. Через кілька годин після стрілянини поліція повідомила про виявлення як мінімум двох тіл в обвуглених руїнах церкви, які ще не були розчищені і, можливо, містять тіла інших жертв.

Начальник поліції містечка Гранд-Бланк Вільям Реньє повідомив, що 40-річний підозрюваний в'їхав на автомобілі в парадний вхід церкви Ісуса Христа Святих останніх днів у Гранд-Бланку в неділю вранці, вийшов з машини і почав стріляти зі штурмової гвинтівки по сотнях парафіян церкви.

Пізніше підозрюваний був пізнаний владою як Томас Джейкоб Сенфорд із сусіднього міста Бертон. Згідно з військовими документами США, Сенфорд був морським піхотинцем США з 2004 по 2008 рік та ветераном війни в Іраку.

"Ми почули гучний хлопок, і двері вилетіли. А потім усі вибігли", - розповіла свідок, додавши, що ніякої охорони не було, і стрілець відкрив вогонь по парафіянах, що тікали.

"ЦЯ ЕПІДЕМІЯ НАСИЛЛЯ У НАШІЙ КРАЇНІ ПОВИННА БУТИ ПРИПИНЕНА НЕГАЙНО!", - сказав Трамп.

Фото: The Guardian