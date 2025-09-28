﻿
Україна готує переговори у США щодо закупівлі зброї Mega Deal та Drone Deal, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна веде із США дві угоди щодо закупівлі озброєння та продажу дронів. Він назвав їх "Mega Deal" та "Drone Deal".

Про це президент повідомив на брифінгу 27 вересня, передає  Суспільне.

За словами президента, представники України та США вже перейшли на технічний рівень ведення переговорів щодо продажу дронів. Про обидві угоди Зеленський говорив з президентом США Трампом під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

“Окрім великої угоди щодо озброєнь, яку умовно називаємо “Mega Deal”, ми також обговорили “Drone Deal”. Технічні групи вже починають працювати над цією угодою. Це стосується дронів, які Сполучені Штати придбають безпосередньо в України”, — повідомив президент.

Також президент України Зеленський та президент США Трамп обговорили під час зустрічі дипломатичні кроки для завершення війни, ситуацію на фронті, захист енергетичної інфраструктури — як України так і Європи.

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп 23 вересня провели зустріч у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН.

Зеленський підтримав ідею Трампа щодо зупинки закупівлі російських енергоносіїв. Водночас американський президент зазначив, що говорити про гарантії безпеки для України “ще зарано”.

Трамп підкреслив, що найбільший тиск на Кремль здійснює економіка, а також заявив, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують їхній повітряний простір.

Зеленський наголосив, що Україна продовжуватиме оборонятися, доки Росія не припинить війну.

Зеленський після зустрічі з президентом США Трампом повідомив, що зустріч була “хорошою” та “найповнішою” з усіх.

