Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь: Реакція Зеленського на російську атаку

Остання масована російська атака на Україну тривала понад 12 годин. Це був свідомий та цілеспрямований терор проти звичайних міст. Про це написав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, країна-агресор Росія запустила майже 500 ударних безпілотників та понад 40 ракет, зокрема "Кинджали".

"Вранці знову в нашому небі російсько-іранські "Шахеди". Основними напрямками ворожої атаки були Київ та область, Запоріжжя, Хмельниччина, Сумщина, Одещина. Внаслідок обстрілу у столиці пошкоджена будівля Інституту кардіології. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих у Києві, серед яких 12-річна дівчинка. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом в Україні відомо про щонайменше 40 поранених людей, серед яких є й діти", - йдеться в повідомленні.

Президент додав, що під обстрілом були підприємство з виробництва хліба, завод автомобільної гуми, приватні й багатоквартирні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

"Ця підла атака відбулася фактично як завершення тижня Генасамблеї ООН, і саме так Росія заявляє про свою реальну позицію. Москва хоче далі воювати та вбивати й заслуговує лише на найжорсткіший тиск світу", - наголосив Зеленський.

На його думку, Кремлю вигідно продовжувати цю війну й терор, доки є кошти від енергетики та діє тіньовий флот.

"Ми будемо й надалі завдавати ударів у відповідь, щоб позбавляти Росію цих можливостей заробляти та примусити до дипломатії. Кожен, хто хоче миру, має підтримати зусилля Президента Трампа і припинити будь-який російський імпорт. Час для рішучих дій давно настав, і ми розраховуємо на міцну реакцію США, Європи, "сімки", "двадцятки"", - підсумував він.