Протести у Портленді: Трамп наказав відправити війська для протидії

Президент США Дональд Трамп наказав надіслати американські війська до Портленда (штат Орегон) для протидії протестам проти імміграційної та митної служби. Про це Трамп написав у Truth Social, пише BBC.

«На прохання міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноем я доручаю міністру війни Піту Гегсету надати всі необхідні війська для захисту Портленда, зруйнованого війною, та будь-яких наших об’єктів ICE, які перебувають в облозі через атаки „Антифа“ та інших внутрішніх терористів», – йдеться в дописі Трампа.

Він також додав, що «санкціонує застосування всієї сили, якщо це буде необхідно».

Як пише BBC, така заява викликала негативну реакцію з боку демократичних законодавців, які заявили, що немає потреби розгортати федеральні війська в місті.

«У Портленді немає загрози національній безпеці. Наші громади безпечні й спокійні», – сказала губернаторка Орегону Тіна Котек. Вона також заявляла, що «будь-яке розгортання військ буде зловживанням владою».

У своєму дописі Трамп не уточнив, чи йдеться про Нацгвардію, чи про регулярні війська США. У коментарі BBC речник Пентагону заявив, що військові готові підтримати операцію за наказом президента.

Від початку червня тривають протести під будівлею Імміграційної та митної служби у Портленді, що іноді призводить до насильницьких зіткнень, пише BBC.

Так, станом на 8 вересня прокуратура США висунула федеральні звинувачення проти 26 людей за злочини, включаючи підпал, напад на поліціянта та опір при затриманні.

Як пише Reuters, у великих містах США наростає напруга через агресивні заходи Трампа щодо іммігрантів. Раніше цього тижня сталася стрілянина в імміграційному центрі в Далласі, в результаті якої один затриманий загинув, а двоє інших зазнали серйозних поранень.