Полiтика

Чергова заява Лаврова: з трибуни Генасамблеї ООН дипломат розповів про готовність РФ до переговорів щодо України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров з трибуни 80-ї сесії Генасамблеї ООН підтвердив готовність Росії до переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Про це пише «Комерсант Український» з посиланням на російські ЗМІ.

Лавров нагадав, що Москва від початку війни була відкрита для дипломатичного вирішення конфлікту. А ключові умови для започаткування таких переговорів — надійні гарантії безпеки Росії та захист її життєво важливих інтересів.

Дипломат наголосив, що права російськомовного населення на підконтрольних Україні територіях мають бути відновлені. Тоді можна обговорювати і гарантії безпеки для Києва.

Лавров зазначив, що Росія поки що не бачить в України та Євросоюзу «готовності домовлятися по-чесному».

 Автор: Сергій Ваха

