Вибухи в Києві та області: горіли дах багатоповерхівки та хлібзавод, є загиблі та поранені

Під час масованої комбінованої атаки РФ по Україні 28 вересня лунали вибухи у Києві та Київській області. Зафіксовано руйнування, пожежі, є загиблі та поранені.

Керівник Київської ОВА Микола Калашник розповів про наслідки атаки ворожих дронів та ракет на регіон.

За його словами, у Фастівському районі постраждали пʼятеро людей – працівники одного з підприємств хлібозаводу, на території якого виникла пожежа. Необхідна медична допомога надається на місці. Вогонь вдалося ліквідувати.

У Білій Церкві загорівся дах девʼятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено шість автомобілів.

Тут у двох жінок – 56 та 47 років – гостра реакція на стрес. Допомогу обом надали на місці. Пожежа наразі ліквідована.

У Києві серед загиблих 12-річна дівчинка. ДСНС повідомляє, що був приліт в будівлю Інституту кардіології. На жаль, двоє людей загинули. Пожежу вдалося локалізувати.

ЗМІ повідомляють про 4–х загиблих.