Британський монарх Чарльз III змінив думку Трампа про війну в Україні, – The Telegraph

Король Британії Чарльз III зміг переконати президента США Дональда Трампа, що Україна може виграти війну проти Росії. Про це пише The Telegraph.

Британський монарх приймав Трампа та першу леді США у Віндзорському замку. Гості провели там обід та вечерю, а також брали участь у низці заходів, де Чарльз супроводжував почесних гостей.

На державному банкеті король виступив із промовою, в якій особливо згадав Україну.

“Наші країни мають тісні відносини в галузі оборони, безпеки та розвідки. У двох світових війнах ми разом боролися проти сил тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир”, – заявив монарх, звертаючись до Трампа.

За даними дипломатичних джерел, Чарльз та Трамп обговорювали війну в Україні й під час особистих переговорів тет-а-тет. Держсекретар США Марко Рубіо підкреслив у розмові з європейськими колегами, що зміну тону Трампа слід оцінювати “якомога позитивніше”.

Раніше, 17 вересня, Трамп перебував з державним візитом у Великобританії. Під час спільної вечері Чарльз III закликав союзників об’єднатися для підтримки України, на що Трамп кивнув у відповідь.

Раніше ForUA повідомляв, що 23 вересня на полях Генасамблеї ООН відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Після розмови Зеленський повідомив, що Трамп почав менше довіряти російському диктатору Владіміру Путіну через його недостовірну інформацію про ситуацію в Україні.

Після зустрічі у своїй соцмережі Truth Social Трамп висловив впевненість, що Україна здатна відвоювати всі захоплені Росією території, хоча раніше він неодноразово заявляв, що Україні доведеться поступитися територіями.