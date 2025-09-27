Відкритого гея призначили заступником міністра культури

Кабінет міністрів призначив Івана Вербицького заступником міністра культури та стратегічних комунікацій. Про це повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Вербицький відповідатиме за:

охорону культурної спадщини;

розвиток музейної справи;

вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.

Як зазначила тимчасова виконувачка обов’язків міністра культури та страткомунікацій Тетяна Бережна, пріоритетними напрямками роботи заступника міністра мають бути посилення системи охорони спадщини в умовах війни та розширення міжнародної співпраці у сфері повернення культурних цінностей.

Іван Вербицький закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" та має дипломи бакалавра політології і магістра соціології.

З 2014 до 2025 року працював в аналітичному центрі Cedos, який очолював з 2019 до 2024 року.

У 2015-2019 роках був редактором і керівником української урбаністичної платформи Mistosite, у 2018-2019 роках — проєктним менеджером і куратором Українського урбаністичного форуму.

Брав участь у проєктах Ради Європи та розробці Концепції інтегрованого розвитку Подільського району Києва.

Іван Вербицький у червні 2019 року відкрито заявив на своїй сторінці у Facebook, що він – гомосексуаліст. Після цього він займався публічним активізмом для пропаганди ЛГБТ-ідеології. В інтерв’ю на YouTube-каналі bitua, яке було опубліковане 4 лютого 2021 року, Вербицький розповів детально про свою гомосексуальну практику та участь у публічних ЛГБТ-заходах.

У цьому відео демонструються фото, де він висловлює підтримку «КиївПрайду» та «ХарківПрайду», а також бере участь в гей-парадах, або інших пропагандистських ЛГБТ-акціях. Проте нині на його сторінках у соцмережах знайти цих фото не вдається. У відео він розповідає, що брав участь у так званому «Марші рівности».