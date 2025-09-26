Окупанти безуспішно топчуться під Куп’янськом та тиснуть на інших ділянках фронту

24-25 вересня російські війська продовжили атаки на півночі Харківщини, проте не досягли підтвердженого прогресу. Командир українського полку безпілотників повідомив, що ЗСУ зупинили просування ворога в Куп’янську та не допустили його виходу за північно-західні околиці міста. Армія РФ не має контролю над жодною частиною Куп’янська, однак диверсійна та розвідувальна активність у місті залишається високою, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас, за даними аналітиків, росіяни намагаються відновити переправи через річку Оскіл після того, як українські сили зруйнували трубопровід, який вони використовували для накопичення на північній околиці Куп’янська. Відомо, що загороджувальні війська РФ змушують солдатів переправлятися під загрозою розстрілу. Російські підрозділи активно маскуються під цивільних або українських військових, щоб встановлювати приховані спостережні пункти у місті.

Сумська та Курська області

Росіяни здійснили атаки поблизу Олексіївки (на північ від Сум) та Юнаківки (на північний схід від міста). За даними російських мілблогерів, командування 44-го армійського корпусу надає пріоритет облаштуванню своїх командних пунктів у лісах Сумської області — навіть змушуючи солдатів витрачати власні гроші на обігрів, через що передові позиції залишаються погано укріпленими.

Інші напрямки

Лиманський напрямок: російські війська просунулися на кількох ділянках, але через великі втрати техніки не проводять штурмів із важкою бронетехнікою, використовуючи невеликі піхотні групи з непідготовлених солдатів.

Покровський напрямок: активність штурмів зросла порівняно з попередніми тижнями. РФ використовує ударні дрони «Гербер», обладнані камерами, як дешевший варіант розвідувальних БПЛА.

Запорізька та Херсонська області: наступальні дії тривають, але прогресу не зафіксовано.

Попри спроби РФ наростити тиск на північному сході та півдні України, суттєвих успіхів ворог не має, а українські сили ефективно руйнують його логістику та стримують просування.

