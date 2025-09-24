Курське протистояння: Залужний пояснив, чому тактичні прориви на фронті не дають оперативного успіху

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував Курську операцію Сил оборони, зазначаючи, що наявність БпЛА зробила майже неможливим фактор раптовості під час прориву оборонних ліній, повідомляє ZN.ua.

За словами Залужного, атаки далекобійною високоточною та касетною зброєю у поєднанні з виявленим розташуванням резервів ускладнювали завдання прориву. Він підкреслив, що ізольований тактичний прорив на вузькій ділянці фронту не приносить необхідного оперативного успіху, а захисні сили противника можуть не лише зупинити прорив, а й здійснити власне тактичне просування.

Ексголовнокомандувач додав, що росіяни наростили використання FPV-дронів, проте українські системи РЕБ значно нівелювали цю перевагу. Це дало змогу українській бронетехніці проводити наступальні дії на Курському напрямку. Водночас, для боротьби з українською технікою росіяни змушені були розробити нову систему керування дронами з дротовою передачею команд, що відкриває нову еру протистояння і складні виклики для обох сторін.

Залужний наголосив, що основна проблема позиційного «глухого кута» полягає не лише у складності прориву оборони, а й у неможливості виконати оперативні завдання та вийти на оперативний простір.

