Запас ходу та зарядка MG 4: що потрібно знати перед покупкою?

MG 4 — електричний хетчбек нового покоління, що поєднує динаміку, технологічність та економічність. Перед покупкою власники насамперед цікавляться запасом ходу та зручністю зарядки. Саме ці параметри визначають, наскільки автомобіль підходить для щоденного використання та далеких поїздок.

Який запас ходу забезпечує MG 4?

MG 4 доступний в кількох комплектаціях, і кожна пропонує свій баланс потужності та дальності. У базовій версії STD електромотор на 168 к.с. дозволяє проїхати близько 350 км (WLTP). Комплектація LUX з потужністю 201 к.с. забезпечує до 435 км, а спортивна XPower на 440 к.с. орієнтована на динаміку, тому її запас становить близько 385 км.

Ці показники дають змогу обрати версію під власний стиль їзди:

економний варіант — базова модель для міста;

збалансований вибір — LUX із більшим запасом ходу;

спортивний характер — XPower із потужністю, що перевищує більшість конкурентів.

У підсумку навіть мінімальний запас ходу MG 4 покриває кілька днів міських поїздок, а потужніші версії відкривають можливість безпроблемних міжміських подорожей.

Як організувати зарядку вдома та в дорозі?

MG 4 можна заряджати різними способами, що робить його універсальним для різних умов експлуатації:

домашня розетка — підходить для нічної зарядки, хоча процес триває найдовше;

Wallbox — скорочує час майже вдвічі та зручний для щоденного використання;

публічні станції — активно зростають у містах і вздовж трас;

швидкісні DC-станції — відновлюють 80% заряду за 35–40 хв.

Таким чином, MG 4 підходить як для власників із приватним гаражем, так і для тих, хто розраховує на зарядну інфраструктуру у місті чи подорожах. Поєднання домашньої та швидкісної зарядки робить його практичним у будь-якому сценарії.

Наскільки економічним є володіння MG 4?

Економічність — один із головних аргументів на користь MG 4. Вартість електроенергії для 100 км пробігу в кілька разів нижча за витрати на бензин. До того ж електромобілю не потрібна заміна оливи, свічок чи складних елементів трансмісії, що суттєво зменшує кількість сервісних процедур.

Власники отримують додаткові переваги:

нижча ціна кілометра в порівнянні з авто на ДВЗ;

мінімальне обслуговування завдяки простішій конструкції;

гарантія на батарею, що знімає ризики перших років експлуатації.

У результаті витрати на MG 4 легко прогнозувати, а економія у поєднанні з гарантійною підтримкою робить його привабливим для тих, хто вперше замислюється про електромобіль.

Отже, MG 4 пропонує гнучкий вибір запасу ходу, зручні сценарії зарядки та суттєву економію у щоденній експлуатації. Це авто, яке однаково підходить для міста й далеких поїздок, доводячи, що електрична мобільність уже стала практичною альтернативою традиційним авто.