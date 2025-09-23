﻿
Свiт

Трамп поставив під сумнів мету існування ООН

Президент США Дональд Трамп назвав своєю заслугою завершення семи воєн, перерахувавши конфлікти від Пакистану та Індії до 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном. Про це він заявив під час виступу на 80-й Генеральній Асамблеї ООН, передає Reuters.

– Шкода, що мені довелося робити це замість Організації Об’єднаних Націй, – сказав він.

Він поставив під сумнів мету існування ООН.

 – Яка мета Організації Об’єднаних Націй? У ООН неймовірний потенціал. Я завжди про це говорив. У неї величезний, величезний потенціал. Але вона навіть близько не реалізовує його. Насамперед, принаймні зараз, усе, що вони роблять, це пишуть дуже різко сформульовані листи, а потім ніколи не виконують їх. Це порожні слова, а порожні слова не вирішують війну, – зазначив президент США.

Він запропонував іншим країнам наслідувати підхід Сполучених Штатів.

– У нас може бути значно краще майбутнє. Але щоб його досягти, ми повинні відмовитися від провальних підходів минулого та працювати разом, щоб протистояти деяким із найбільших загроз в історії, – зазначив Трамп.

ForUA нагадує, Дональд Трамп виразив незгоду з союзниками, які визнали державу Палестина.

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, президент США сприймає цей крок як “багато розмов і недостатньо дій з боку деяких наших друзів та союзників”.

Трамп вважає, що визнання держави Палестина “нічого не змінить для звільнення заручників, що наразі є головною метою у Газі”.

