Відтепер повірка лічильників не є обов'язковою для всіх: кого звільнили від процедури

Повірка лічильників – це обов’язкова процедура, що дозволяє переконатися в коректності роботи приладу та відсутності втручань. Раніше її мали проходити всі українці. Однак, з огляду на воєнний стан, Кабінет Міністрів України звільнив частину споживачів від цієї вимоги.

Хто може не проводити повірку лічильників?

Згідно з постановою КМУ № 440 від 7 квітня 2023 року, тимчасово звільняються від повірки лічильників такі категорії громадян:

  • Жителі тимчасово окупованих територій: для них процедура буде обов’язковою протягом трьох місяців після завершення або скасування воєнного стану.

  • Жителі зон бойових дій: їм дозволено відкласти повірку на шість місяців після скасування воєнного стану.

Хто має проходити повірку?

Всі інші споживачі, які проживають у відносно безпечних регіонах, мають проводити повірку лічильників згідно з графіком. Зазвичай, повірка проводиться раз на чотири роки, залежно від типу лічильника.

Процедуру потрібно замовити самостійно. Для цього:

  1. Оберіть компанію, яка має право на проведення такої перевірки.

  2. Після проведення робіт отримайте акт повірки, де зазначені покази лічильника, його серійний номер та дата перевірки, а також свідоцтво про відповідність приладу.

  3. Надайте ці документи своєму постачальнику комунальних послуг.

Зверніть увагу, що своєчасна повірка лічильників допомагає уникнути можливих розбіжностей у нарахуваннях за спожиті комунальні послуги.

 Автор: Галина Роюк

