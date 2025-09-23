Відтепер повірка лічильників не є обов'язковою для всіх: кого звільнили від процедури

Повірка лічильників – це обов’язкова процедура, що дозволяє переконатися в коректності роботи приладу та відсутності втручань. Раніше її мали проходити всі українці. Однак, з огляду на воєнний стан, Кабінет Міністрів України звільнив частину споживачів від цієї вимоги.
Хто може не проводити повірку лічильників?
Згідно з постановою КМУ № 440 від 7 квітня 2023 року, тимчасово звільняються від повірки лічильників такі категорії громадян:
-
Жителі тимчасово окупованих територій: для них процедура буде обов’язковою протягом трьох місяців після завершення або скасування воєнного стану.
-
Жителі зон бойових дій: їм дозволено відкласти повірку на шість місяців після скасування воєнного стану.
Хто має проходити повірку?
Всі інші споживачі, які проживають у відносно безпечних регіонах, мають проводити повірку лічильників згідно з графіком. Зазвичай, повірка проводиться раз на чотири роки, залежно від типу лічильника.
Процедуру потрібно замовити самостійно. Для цього:
-
Оберіть компанію, яка має право на проведення такої перевірки.
-
Після проведення робіт отримайте акт повірки, де зазначені покази лічильника, його серійний номер та дата перевірки, а також свідоцтво про відповідність приладу.
-
Надайте ці документи своєму постачальнику комунальних послуг.
Зверніть увагу, що своєчасна повірка лічильників допомагає уникнути можливих розбіжностей у нарахуваннях за спожиті комунальні послуги.Автор: Галина Роюк