Ситуація на фронті: українські захисники зупинили наступ на десятках напрямків

Українські військові успішно відбили атаки окупантів на Південно-Слобожанському, Великобурлуцькому, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Добропільському, Покровському, Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках. Про це повідомляє пресцентр Оперативного командування "Дніпро".

Основні події на фронті:

Південно-Слобожанський напрямок: безуспішні атаки в районі Синельникового, Вовчанська та поновлення спроб наступу біля Тихого.

Великобурлуцький напрямок: окупанти намагаються закріпитися біля Одрадного.

Куп’янський напрямок: спроби ворога наступати в районах Дорошівки та Піщаного, а також покращити тактичне положення на північ від Куп’янська – безуспішні.

Лиманський напрямок: атаки біля Чернещини, Дружелюбівки, Ольгівки, Коровія Яру, Шандриголового, Дерилового, Дробишевого, Ставок, Зарічного, Торського та Серебрянського лісництва – позиції ЗСУ не втрачено.

Сіверський напрямок: спроби наступу на Серебрянку відбиті.

Краматорський та Торецький напрямки: атаки біля Ступочок, Предтечиного, Яблунівки, Клебан-Бика, Плещіївки, Катеринівки та Олександро-Калинового – втрат позицій немає.

Добропільський напрямок: спроби наступу біля Софіївки, Володимирівки, Русин Яру, Золотого Колодязя та Заповідного – без просування окупантів.

Покровський напрямок: ворог намагається блокувати Покровсько-Мирноградську агломерацію, атакує в районах Родинського, Мирнограда, Променя, Покровська, Козацького, Миролюбівки, Новоекономічного, Звірового, Красного Лиману, Котлиного, Леонтовичів, а також у районах Дачного, Молодецького та Удачного – гідна відсіч українських захисників.

Новопавлівський напрямок: атаки ворога в районах Філії, Новоселівки, Вороного, Комишувахи, Тернового, Новомиколаївки, Соснівки, Новогригорівки та Піддубного – тривають важкі бої, окупанти намагаються розвинути наступ.

Гуляйпільський напрямок: атаки в районі Полтавки – безуспішні.

Українські військові продовжують утримувати позиції та надають рішучу відсіч окупантам на всіх напрямках.

Як повідомляло раніше ForUa, окупанти втрачають темп на північному сході.