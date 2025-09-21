Трамп врятував Камбоджу і Вірменію, коли зупинив війну між ними

Насправді американський президент мав на увазі війну між Азербайджаном та Вірменією, але сплутав назви країн.

Спершу він говорив про Азербайджан та Вірменію, але згодом у його заяві замість Азербайджану з'явилася Камбоджа.

Під час виступу Дональд Трамп приписав собі заслугу у "зупиненні війни" між Камбоджею та Вірменією. Він наголосив, що конфлікт нібито лише починався і міг мати тяжкі наслідки.

"У нас є Камбоджа, Вірменія. У нас є Косово, Сербія, Ізраїль, Іран, Єгипет, Ефіопія. Це краса, вони побудували ту маленьку дамбу в Ефіопії, яка є найбільшою дамбою у світі", - сказав він.

Президент США не вперше помиляється у своїх промовах. Скажімо, він назвав президента України Володимира Зеленського президентом Росії. На брифінгу американський лідер спочатку кілька разів згадав Зеленського правильно, але потім випадково заявив, що він президент Росії.

Раніше під час своєї передвиборчої промови Трамп назвав угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана "лідером Туреччини", переплутавши його з чинним президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо, у середині серпня президент США прийшов на інтервʼю на телеканал Fox News і заявив, що "завершив пʼять воєн" та "врятував багато життів"