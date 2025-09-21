﻿
19-й пакет санкцій Євросоюзу може перекрити постачання компонентів РФ для зброї, - Зеленський

Потрібно ввести сильні санкції проти РФ, щоб перекрити всі можливі шляхи постачання їй іноземних компонентів для виготовлення зброї, якою вона атакує Україну, заявив президент Володимир Зеленський.

"Сильні санкції – інструмент, який допоможе це зупинити. Потрібно перекрити всі можливі шляхи постачання, обходу санкцій, тиснути на країни та окремі компанії, які їм допомагають. Партнери мають цю силу – силу, яка має захищати життя. Ми розраховуємо на те, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу буде справді болючим та що Сполучені Штати приєднаються до європейців. Дякую всім, хто вже допомагає", - написав він у телеграмі в неділю.

Президент зазначив, що всі ці технології допомагають створювати Росії зброю у великих масштабах. За його словами, якщо не зупиняти Росію, це точно стане загрозою для країн Європи й Тихоокеанського регіону.

Зеленський нагадав, що Україна майже щодня захищається від російських атак. "За цей тиждень було понад 1500 ударних дронів, понад 1280 керованих авіаційних бомб і 50 ракет різних типів. У цій зброї знайдено тисячі іноземних компонентів - більш ніж 132 тисячі - із різних країн. Європа, Америка, Китай, Японія й десятки інших", - наголосив він.

"Росія має відчувати наслідки того, що робить. Потрібна достатня протидія, щоб змусити її до миру. Це можна зробити за наявності достатньої сили в нашої армії, нашої далекобійності, завдяки сильним санкціям проти Росії та сильному тиску", - резюмував президент.

