Зеленський прокоментував причини ухвалення провального рішення про виїзд чоловіків 18-22 років за кордон

Президент України Володимир Зеленський прокоментував причини ухвалення рішення про виїзд чоловіків 18-22 років за кордон. У його розпорядженні, є статистика, яка вказує про збільшення повернення дітей у випадку закінчення в Україні школи та університету.

Про це він розповів під час зустрічі із журналістами.

За словами президента, ініціативу про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 18-22 років прийняли на підставі аналітики від Міносвіти та армії. Зокрема, в ній йдеться, що діти, які закінчують школу в Україні – повертаються частіше, аніж ті діти, які отримують диплом за кордоном. А у випадку, закінчення студентом ВНЗ в Україні — шанс залишитись зростає ще більше.

"Наша логіка у тому, що інакше хлопчиків в наших школах не буде просто в старших класах. Вони не будуть закінчувати школу в Україні. І не будуть вступати тут в університети. Ми бачимо зменшення кількості таких дітей. Батьки вивозили дітей до 18 років. На наш погляд, діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів повернутися, якщо вони поїдуть. Діти, які закінчують школу і університет в Україні, мають ще більше шансів", — заявив Зеленський.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року діяла заборона на виїзд із країни чоловіків призовного віку — від 18 до 60 років — у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Винятки стосуються окремих категорій, зокрема, студентів іноземних вишів, волонтерів, водіїв, багатодітних батьків тощо.

26 серпня Кабмін оновив порядок перетину державного кордону. Тепер чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно виїжджати з України під час воєнного стану. Йдеться про всіх українців відповідного віку.

Як повідомляв ForUA, після рішення Кабміну дозволити чоловікам 18–22 років виїжджати за кордон з 28 серпня ситуація на українському ринку праці та в освіті почала різко змінюватися. Молоді українці активно залишають країну, і це вже відчули роботодавці, особливо у сфері ритейлу, логістики та громадського харчування.

За даними прикордонників Польщі, лише з 28 серпня по 3 вересня до Підкарпатського воєводства виїхали 6100 українців цієї вікової категорії (проти 500 тижнем раніше), а до Люблінського — 4605 (проти 461). Таким чином, за тиждень виїхало щонайменше 10 705 чоловіків віком 18–22 років, що у 11 разів більше, ніж за попередній тиждень. Повернулися назад лише 3301 із них, тобто чистий відтік становив понад 7 тисяч людей.