﻿
Війна

Зеленський упевнений, що українські сили знищать росіян, які прорвалися до Куп'янська

Зеленський упевнений, що українські сили знищать росіян, які прорвалися до Куп'янська

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що російських військових, які змогли прорватися в центр міста Куп’янськ на Харківщині, знищать.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами, цитує УНІАН.

Керівник держави каже, що в районі Куп'янська є українські «відповідні сили» — там тривають «жорсткі дії». За його словами, українське угруповання біля міста сформоване з «сильних підрозділів», що «знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити».

«В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені», — додав він. 

Раніше бійці 10 армійського корпусу повідомляли, що окупанти задля захоплення Куп’янська накопичили сили й діють малими штурмовими групами, які часто переодягаються в цивільний одяг.

Крім того, для проникнення в місто росіяни намагалися використовувати підземні труби, однак деякі з них затопили, а деякі — підірвали, тож окупантам для виконання завдання доводилося перепливати річку Оскіл на човнах і плотах.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУХарківщинаВолодимир ЗеленськийСили оборониКуп'янськ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Кая Каллас про порушення повітряного простору Естонії літаками РФ
Свiт 19.09.2025 21:24:52
Кая Каллас про порушення повітряного простору Естонії літаками РФ
Читати
Сили оборони затопили трубу, якою окупанти намагалися пройти до Куп’янська, – ОК Північ
Війна 19.09.2025 21:05:01
Сили оборони затопили трубу, якою окупанти намагалися пройти до Куп’янська, – ОК Північ
Читати
Трамп швидко зрозумів, що закінчити війну в Україні складніше, ніж очікувалося, – Келлог
Полiтика 19.09.2025 20:51:24
Трамп швидко зрозумів, що закінчити війну в Україні складніше, ніж очікувалося, – Келлог
Читати

Популярнi статтi