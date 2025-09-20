Зеленський упевнений, що українські сили знищать росіян, які прорвалися до Куп'янська

Президент України Володимир Зеленський висловив упевненість, що російських військових, які змогли прорватися в центр міста Куп’янськ на Харківщині, знищать.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами, цитує УНІАН.

Керівник держави каже, що в районі Куп'янська є українські «відповідні сили» — там тривають «жорсткі дії». За його словами, українське угруповання біля міста сформоване з «сильних підрозділів», що «знищують росіян, які там зосереджені та намагаються проходити».

«В середині міста контрдиверсійні заходи відбуваються, там наші підрозділи займаються зачищенням. Ми вважаємо, що росіяни там будуть знищені», — додав він.

Раніше бійці 10 армійського корпусу повідомляли, що окупанти задля захоплення Куп’янська накопичили сили й діють малими штурмовими групами, які часто переодягаються в цивільний одяг.

Крім того, для проникнення в місто росіяни намагалися використовувати підземні труби, однак деякі з них затопили, а деякі — підірвали, тож окупантам для виконання завдання доводилося перепливати річку Оскіл на човнах і плотах.