Резолюція МАГАТЕ вимагає, щоб РФ негайно деокупувала й демілітаризувала ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії ухвалило резолюцію, у якій закликало росію повернути тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію під контроль України.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Ініціаторами резолюції виступили Україна та її міжнародні партнери. Її підтримали 62 держави-члени агентства.

У резолюції вимагають, щоб Росія негайно деокупувала й демілітаризувала Запорізьку АЕС, а також вивела весь неуповноважений військовий та інший персонал із її території.

У документі також наголошується, що всі ядерні об’єкти мають працювати під повним суверенним контролем компетентних українських органів.

«Ядерний тероризм є неприпустимим. Україна продовжує наполягати на посиленні міжнародного тиску на росію задля повного виконання всіх резолюцій МАГАТЕ та повернення ЗАЕС під контроль України», — заявив Лубінець.

Росія окупувала Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Відтоді та працює під російським контролем, постійно стикаючись із блекаутами.

Усі енергоблоки Запорізької АЕС перебувають у стані «холодного зупину» — це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску та низької температури охолоджувальної води. Під час «холодного зупину» ядерний реактор не генерує електроенергії. Реактор може перебувати в такому стані нескінченно довго за умови під’єднання до енергоживлення.

ЗАЕС покладається на зовнішнє енергопостачання для цього, утім обстріли неодноразово призводили до обривів ліній електропередачі. У таких випадках починають працювати дизель-генератори, але вони розраховані на аварійні ситуації.

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що Москва не повертатиме Україні окупованої Запорізької АЕС та не передаватиме її під спільний міжнародний контроль. Росіяни стверджують, що ЗАЕС — це тепер російський ядерний об’єкт, який перейшов під юрисдикцію москви в жовтні 2022 року після незаконного референдуму в Запорізькій області.