Якщо впадуть ціни на нафту, Путін вийде з цієї війни, – Трамп

Російська Федерація буде змушена припинити повномасштабну війну проти України, якщо знизяться ціни на нафту. Тоді кремлівський диктатор Володимир Путін не матиме вибору, а вийде з цієї війни.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, пише The Guardian.

Глава Білого дому заявив, що готовий вжити більше дій проти Москви, але коли країни Європи припинять купувати російську нафту.

– Я готовий піти на інші заходи, але не тоді, коли люди, за яких я борюся, купують нафту в Росії. Якщо ціна на нафту знизиться, Росія, просто кажучи, змириться, – стверджує Трамп.

За словами глави Білого дому, це шкодить інтересам США, тому він не може цього допустити.

Трамп наголосив, що США значно збільшили видобуток нафти та буріння, завдяки чому вдалося вплинути на світові ціни. Він вважає, що після зниження цін на нафту Росія нібито заспокоїться.

Президент США заявив, що якщо ціна на нафту впаде, тоді у Путіна не залишиться вибору, і він вийде з цієї війни.

За словами Трампа, він запровадив санкції проти Індії, щоб змусити її припинити купувати нафту в Росії.