Мета Зеленського - втягнути НАТО в пряму боротьбу з Росією, - Міллер

Посольство України у Варшаві розкритикувало заяву колишнього прем’єр-міністра Польщі Лешека Міллера, який напередодні назвав президента Володимира Зеленського «типовою російською онучею».

Коментар щодо українського президента Лешек Міллер зробив в інтерв’ю польському Radio Zet, пише Rzeczpospolita.

«Метою президента Володимира Зеленського є викликати колективну збройну реакцію НАТО. Тобто щоб солдати країн-членів НАТО з’явилися в Україні й почали пряму боротьбу з Росією», — сказав Міллер.

Його запитали про слова Зеленського, який в інтерв’ю Sky News 16 вересня сказав, що в разі масованої атаки Польща «не зможе врятувати своїх людей».

«Це типова “російська онуча“… Людина, яка поширює російську пропаганду й каже, що Польща беззахисна, є “російською онучею“», — прокоментував слова українського президента Лешек Міллер.

«Російською онучею» в Польщі називають тих, хто, на думку мовця, здійснює пропагандистську діяльність на користь РФ або сприяє їй.

Зазначимо, що в інтерв’ю для Sky News Зеленський дійсно сказав, що Польща не змогла б врятувати населення в разі масованої атаки, однак він додав, що поляки не перебувають у стані війни, «тому зрозуміло, що вони не готові до таких речей».

Він зазначив, що українці можуть навчати й тренувати польських військових, оскільки це «наші партнери, які дуже нам допомагали».

У посольстві України у Варшаві таку заяву Лешка Міллера назвали «провокаційною та неприйнятною» і розцінюють це як «спробу підірвати взаємну повагу та довіру, які є основою конструктивних і стратегічних відносин між Україною та Польщею».

«Україна, яка вже 1303 дні чинить відсіч повномаштабній агресії росії, першою запропонувала Польщі практичну допомогу після провокаційної російської атаки в ніч з 9 на 10 вересня. Ми всі маємо враховувати реальні факти. З задоволенням відзначаємо, що вже маємо реальні кроки у напрямку зміцнення співпраці та безпеки України і Польщі», — наголосили у посольстві.

Нагадаємо, 18 вересня до Києва з неоголошеним візитом прибув міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. У межах його візиту стало відомо, що Україна та Польща створять спільну оперативну групу з безпілотних систем.