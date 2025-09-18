В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням ворога належать українським військовослужбовцям

Сьогодні, 18 вересня, Україна повернула з Росії тіла ще 1000 загиблих громадян, зокрема військовослужбовців.

Про це повідомляє Telegram Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

"Сьогодні відбулися репатріаційні заходи. В Україну повернуто 1000 тіл, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям", - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Захід став можливим завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС, Офісу омбудсмана, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур сектору безпеки й оборони.

У Координаційному штабі висловили подяку Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також особовому складу ЗСУ, який організував перевезення тіл полеглих Героїв до спеціалізованих державних установ, їхню передачу правоохоронцям та судово-медичній експертизі.

Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі домовилися про репатріацію тіл загиблих у форматі "6000 на 6000".

Перший етап такого обміну відбувся 11 червня - тоді Україна отримала 1212 тіл військових, які загинули на сході та півдні країни, а також у Курській області.

13 червня вдалося повернути ще 1200 тіл, серед них - загиблі українські військовослужбовці. Наступного дня, 14 червня, до України доставили ще 1200 тіл, а 19 серпня - 1000 тіл загиблих захисників.

У МВС зазначають, що Росія часто навмисно ускладнює процес ідентифікації, повертаючи тіла у понівеченому стані. Водночас повернення загиблих залишається однією з найскладніших і найважливіших місій для України.

Після кожної репатріації проводиться тривала процедура ідентифікації – судово-медичні розтини, робота слідчих, ДНК-експертизи та перевірка кожної деталі.