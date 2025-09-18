Як гуманітарка зі Львівщини замість фронту опинилася на київській Оболоні

В гучному скандалі зі зникненням гуманітарної допомоги на Львівщині у 2022-2023 роках з’явилися нові подробиці. Тоді правоохоронці знайшли в області декілька підпільних складів з тоннами вантажів, які були передані волонтерами координаційному центру при Львівській ОВА, але так і не потрапили на фронт. Як виявилося, керував цим процесом колишній голова координаційного штабу з питань гуманітарної допомоги при Львівській обласній військовій адміністрації Олексій Шевчук, більш відомий ЗМІ як київський адвокат з юридичного бюро Barristers.

Вкрадена гуманітарка зникала в нетрях підпільних складів Львівщини, а потім переправлялася до столиці, де більша частина допомоги розпродавалася, а менша – роздавалася на території Оболонського району від імені ГО «РАДА МЕШКАНЦІВ БУДИНКІВ ОБОЛОНІ». Таким чином Шевчук «підгодовував» свій електорат, бо не полишає мрії обратися депутатом Київради або парламенту від Оболонського району. Завдяки колишній керівниці цієї громадської організації, яку Шевчук жорстоко побив, коли вона вирішила звільнитися, стала відома вся схема столичного адвоката з викрадення гуманітарної допомоги у Львівській області.

«РАДА МЕШКАНЦІВ БУДИНКІВ ОБОЛОНІ»

Олексію Шевчуку вдалося організувати просту, але дуже ефективну схему. В якості голови координаційного штабу він приймав гуманітарку від волонтерів нібито на Львівську ОВА, перевозив на підпільні склади на Львівщині та в Києві, більшу частину потім перепродавав за ринковими цінами, а меншу – роздавав мешканцям Оболонського району столиці через ГО «Рада мешканців будинків Оболоні».

Чому саме мешканцям Оболоні? Бо там знаходиться виборчий округ, за яким Шевчук вже тричі намагався обратися до Київради, і один раз – навіть до українського парламенту. Столичний адвокат неодноразово використовував цю громадську організацію для непрямого підкупу виборців. Судячи з того, що він досі продовжує роздавати мешканцям Оболоні гуманітарну допомогу від цієї ГО, Шевчук не полишає своєї мрії стати депутатом і тому «підгодовує» електорат.

В 2022-2023 роках керівником ГО «РАДА МЕШКАНЦІВ БУДИНКІВ ОБОЛОНІ» була Олена Ларіна, кума Олексія Шевчука. Вона також очолювала громадську приймальню адвоката на Оболоні.

Схема працювала як годинник, дозволяючи Шевчуку безкарно розкрадати тонни вантажів, які поступали від волонтерів у розпорядження Львівської ОВА, майже цілий рік – з травня 2022 року аж до березня 2023 року, поки він обіймав посаду позаштатного радника начальника ОВА з питань гуманітарної допомоги та волонтерства.

Але у квітні 2023 року у Шевчука почалися проблеми. Все почалось з того, що правоохоронці виявили в селі Убині за 35 км від Львова один із його підпільних складів площею 1600 кв м , де зберігалися сотні тонн викраденої гуманітарної допомоги. Про те, що до цього складу причетний саме Олексій Шевчук, повідомив журналіст і колишній директор департаменту комунікацій та внутрішньої політики ЛОВА Дмитро Посипанко. Також підтвердив використання підпільних складів у селі Убині Гуманітарний штаб Львівської ОВА.

Про цей склад розповів на брифінгу в.о. керівника Територіального управління БЕБ у Львівській області Валерій Тацієнко. Він зазначив, що там зберігалася така величезна кількість товарів, що аби привезти їх, знадобилось не менше 60 вантажних фур – це приблизно 5000 м³. Це продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, одяг – всього біля тисячі піддонів. Детективи БЕБ вважають, що цю гуманітарну допомогу планували перепродати.

Один зі складів на околиці села Убині, де виявили сотні тонн необлікованої гуманітарки

Після повідомлення БЕБ Ларіна занервувала та вирішила звільнитися з посади керівниці ГО «Рада мешканців будинків Оболоні» і громадської приймальні Шевчука, щоб замести сліди та уникнути персональної відповідальності.

Адже саме вона займалася оформленням та завезенням гуманітарної допомоги зі Львівщини до Києва через підставні благодійні організації. В її обов’язки входило оформлення всіх документів та безпосередньо координація водіїв, тому Ларіна була повністю ознайомлена із вмістом гуманітарних вантажів, які присвоїв Шевчук, та звідки і куди вони направлялися.

Але в плани Шевчука звільнення Ларіної не входило, адже він хотів в разі викриття перекинути на неї всю юридичну відповідальність. В результаті у них виник серйозний конфлікт, під час якого Шевчук жорстко побив свою куму та влаштував їй справжній терор .

Жінка почала мститися. Саме завдяки інформації, яку надала Ларіна правоохоронцям та ЗМІ, вдалося розкрити схему, через яку Шевчук переправляв викрадену гуманітарку з Львівщини до столиці.

«ЧИСТИЙ КИЇВ» та викраденні американські аптечки на мільйон доларів

У 2022-2023 роках, коли Олексій Шевчук очолював координаційний штаб з питань гуманітарної допомоги та волонтерства при Львівській ОВА, велика кількість вантажів проходила за печаткою ГО «Чистий Київ».

При чому навіть ті вантажі, до яких ця ГО не мала жодного відношення. Як, наприклад, в історії зі зникненням партії з 9700 тактичних аптечок IFAK (Individual First Aid Kit) загальною вартістю $1,1 млн, яка зникла в 2022 році по дорозі із США до Львівської області.

Великий контейнер, де окрім аптечок були протигази, спальні мішки, зимова форма і взуття для українських військових, був направлений фондом Злучений український американський допомоговий комітет (ЗУАДК). Отримати вантаж мали партнери в Україні – «Центр волонтерства та захисту», але допомога по дорозі десь випарувалася.

Американські тактичні аптечки на $1 млн, які могли врятувати сотні життів на фронті, але опинилися на складах Шевчука

Проте не вся – трохи згодом благодійники зі здивуванням побачили пресреліз Львівської ОВА, де було вказано, що їхня допомога вже роздана бригадам ЗСУ. Причому серед цієї допомоги не виявилося найдорожчої її частини – аптечок.

NGL.media отримало свідчення того, що палети зі специфічним маркуванням під зниклі тактичні аптечки, таки були на одному із львівських складів, який використовувався ЛОВА.

Акти прийому-передачі вантажу обладміністрація відмовилася надавати журналістам. Однак NGL.media вдалося отримати видаткову накладну, з якою ЛОВА передавала гуманітарний вантаж зі складу на вул. Земельній у Львові. На документі стоїть печатка благодійної організації «Чистий Київ».

Цікаво, що її засновником і керівником є Ткачик Максим Олексійович, який ще 30 серпня 2022 року виїхав за кордон по системі «ШЛЯХ» від ГО «Небайдужі громадяни» (засновник – Олексій Шевчук). Ткачик досі не повернувся в Україну, а отже не міг підписувати будь-що зі Львівською ОВА, тобто всі документи від його імені були підроблені.

Олена Ларіна підтвердила, що Шевчук допоміг Ткачику виїхати за кордон за допомогою своєї посади та зв’язків у Львівській ОВА, а потім підробив печатку ГО «Чистий Київ» та підпис її керівника, щоб використовувати для викрадання гуманітарної допомоги.

В ОВА підтверджують, що саме «Чистий Київ» займався гуманітаркою на Львівщині «за ініціативи її представника Олексія Шевчука».

«З цією організацією 06.04.2022 укладено меморандум про співпрацю в особі представника Олексія Шевчука, який також в період з 18.05.2022 до 21.03.2023 обіймав посаду позаштатного радника начальника обласної військової адміністрації з питань гуманітарної допомоги та волонтерства», – повідомив перший заступник голови ЛОВА перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик.

Фантомний волонтерський хаб Шевчука та Львівської ОВА

Меморандум про співпрацю з Олексієм Шевчуком, який згадує Годик, підписував особисто голова ЛОВА Максим Козицький.

Щоправда, після початку розслідування БЕБ щодо розкрадання гуманітарки на Львівщині, чиновники обладміністрації почали всіляко відхрещувалися від Шевчука та навіть самого координаційного центру.

Наприклад, Андрій Годик стверджує , що Координаційний центр з питань надання гуманітарної допомоги не був юридично оформлений як підрозділ ЛОВА. Тому відповідальності за все, що там відбувалось, адміністрація не несе.

«Можливо, це була приватна ініціатива пана Шевчука, я не знаю. Такої юридичної особи або співпраці з нею у ЛОВА немає. В структурному підрозділі Львівської обласної адміністрації його ніколи не було», – заявив Годик.

Він не зміг пояснити, чому тоді у пресрелізах на офіційному сайті ЛОВА координаційний центр вказувався у прив’язці до обласної адміністрації, а Олексія Шевчука представляли як керівника гуманітарного штабу ЛОВА.

Окрім того, Олексій Шевчук особисто представлявся як керівник гуманітарного штабу ЛОВА, якого покликав на роботу заступник голови Львівської облради Юрій Холод. І ніхто з обласної влади раніше ніколи публічно цих заяв Шевчука не спростовував.

Схоже на те, що Координаційний центр із питань надання гуманітарної допомоги ЛОВА, яким керував Олексій Шевчук, виявився організацією-фантомом, яка була створена для розкрадання гуманітарних вантажів. І це чомусь взагалі не бентежило обласну адміністрацію.

Офіційне розслідування розкрадання гуманітарки на Львівщині триває уже півтора роки без особливих результатів. Олексій Шевчук, який на той час очолював гуманітарний штаб Львівської ОВА, досі не отримав жодної підозри. Сподіваємося, що після цієї статті правоохоронці почнуть шукати зниклу гуманітарку не тільки на Львівщині, а й в Києві. Адже всі сліди ведуть на Оболонь – до ГО «Рада мешканців будинків Оболоні».