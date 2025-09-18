﻿
Свiт

В США завершили розробку плану «Золотого купола»

В США завершили розробку плану «Золотого купола»

Генерал космічних сил Майкл Гетлін, який очолює зусилля президента США Дональда Трампа з побудови мережі протиракетної оборони "Золотий купол", завершив розробку плану програми.

Пентагон відмовився надати деталі щодо її обсягу та вартості, повідомляє Bloomberg.

"Наразі план проходить перевірку, і наразі додаткова інформація недоступна, з огляду на оперативну безпеку", – заявили в Пентагоні.

Два місяці тому Гетлін заявив, що розповість про свій план щодо "Золотого куполу" після того, як закінчиться 60-денний термін для завершення розробки концепції.

"В основному, мені дали 60 днів, щоб розробити об'єктивну архітектуру", - сказав він, додавши, що після закінчення цього терміну він зможе детально розповісти про бачення програми.

Нагадаємо, Трамп доручив голові Пентагону бути готовими до стримування.

Фото: centralasia.media.

 Автор: Галина Роюк

