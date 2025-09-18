Ескалація на сході: окупанти змінюють тактику під Покровськом і Куп'янськом

Ситуація на сході України залишається вкрай напруженою: у районах Покровська (Донецька область) та Куп'янська (Харківська область) посилюються бої, а російські війська змінюють тактику, намагаючись оточити стратегічні міста, повідомляє Sky News з посиланням на експертів та українські джерела.

Покровськ: ключовий вузол під тиском

Українські сили утримують місто понад рік, проте ситуація навколо стрімко ускладнюється. Росія створила «зону ураження» за допомогою безпілотників, фактично перекривши основні маршрути постачання.

Докторка Марина Мирон (Королівський коледж Лондона) зазначає, що Москва уникає прямого штурму, оскільки це потребувало б величезних людських ресурсів. «Вони намагаються витіснити українців, поступово оточуючи Покровськ», — пояснила вона.

До повномасштабного вторгнення в місті проживало майже 60 тисяч осіб. Покровськ є важливим транспортним вузлом і стратегічними «воротами в Донецьк». Його втрата може поставити під загрозу Краматорськ і Слов’янськ — ключові опорні пункти української оборони.

Нова тактика

Експерти наголошують, що РФ відмовилася від масованих атак, які раніше призводили до величезних втрат. Зараз російські сили застосовують тактику поступових операцій із оточення, подібну до тієї, що використовувалася під час боїв за Бахмут.

Куп'янськ під тиском

Бої тривають і в районі Куп'янська — важливого транспортного вузла на північному сході. За даними Інституту вивчення війни, росіяни намагаються чинити тиск на українську оборону, перекидаючи сили через трубопровід, проте вихід із нього контролюється ЗСУ. У місті тривають пошуково-ударні та контрдиверсійні операції українських військових.

Експерти допускають, що атаки біля Куп'янська можуть мати дві мети:

- спроба повернути втрачені території,

- створення плацдарму для майбутніх політичних переговорів.

Як повідомляло раніше ForUa, втрати окупанті на Куп'янському напрямку удесятеро більші за українські.