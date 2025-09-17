Відлік пішов: «Слуга» натякнув на швидкі парламентські вибори

Вибори до Верховної Ради України можуть відбутися вже найближчими місяцями. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Чорний, наголосивши, що каденція парламенту IX скликання добігає кінця. "Відлік пішов на тижні. Це може бути наша остання або принаймні передостання сесія. Уже наступного року країна, ймовірно, матиме новий склад парламенту", — написав Чорний на своїй сторінці у Facebook.

Депутат пов’язує завершення роботи чинного складу Ради з майбутнім закінченням війни та потребою швидко перезавантажити політичну систему. "Час, що залишився цій Раді, мусить бути використаний якісно та продуктивно. Не для політичних чвар, а виключно на користь держави. Це наш останній шанс діяти заради безпеки й майбутнього країни", — підкреслив він.

Чорний також закликав президента Володимира Зеленського дати чіткі орієнтири та озвучити можливі строки виборів, аби парламент не працював у підвішеному стані й міг ухвалити всі необхідні закони перед виборчим процесом.

В той же час Центральна виборча комісія вже повідомила, що місцеві вибори, заплановані на жовтень 2025 року, не відбудуться через дію воєнного стану. Повноваження чинних місцевих рад і територіальних виборчих комісій продовжені до скасування військового стану.

