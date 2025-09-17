﻿
Удар по залізниці: затримки потягів перевищують 3 години

Низка поїздів затримується через знеструмлення, спричинене ворожим ударом по залізничній інфраструктурі. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

Станом на зараз затримуються:

№ 86/72 Львів – Запоріжжя – Павлоград

№ 85/71 Запоріжжя – Павлоград – Львів

№75 Київ – Кривий Ріг

№80 Львів – Дніпро

Затримки на окремих маршрутах вже перевищують три години.

«Можуть додаватися й інші рейси. Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади вже виїжджають, щоб мінімізувати затримки й, традиційно, довезти кожного», — повідомив Перцовський.

Пасажирів просять стежити за оновленнями в офіційних каналах "Укрзалізниці" — можливі додаткові зміни у розкладі.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна запустила перші поїзди євроколією до ЄС.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

УЗвійна в Українізатримка поїздівОлександр Перцовськийатака на залізницюзруйновані колії
