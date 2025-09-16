Європейський Союз відклав розгляд 19-го пакету санкцій проти Росії на невизначений термін. Про це повідомило видання Politico. Це рішення ухвалене на тлі внутрішніх розбіжностей, зокрема щодо енергетичної залежності від Росії.

Як зазначається, США та сам ЄС посилили тиск на Словаччину та Угорщину, вимагаючи від них негайно зменшити залежність від російських нафтопродуктів. Ці країни є одними з ключових споживачів російських енергоносіїв у Європі.

Можливі обмеження для російських туристів та дипломатів

Крім того, за даними видання Euractiv, ЄС розглядає можливість введення обмежень для російських туристів і дипломатів. Пропозиція передбачає гармонізацію правил в'їзду, щоб запобігти зловживанням шенгенськими візами.

Такі країни, як Польща, країни Балтії, Чехія та Фінляндія, вже обмежили видачу віз для громадян Росії. Однак деякі держави, зокрема Італія, Іспанія, Греція, Франція та Угорщина, залишаються більш лояльними та продовжують залучати російських туристів для підтримки економіки.

Погодити єдине рішення буде непросто, враховуючи позицію країн, що виступають проти жорстких обмежень. За даними Єврокомісії, у 2024 році понад 500 тисяч росіян отримали шенгенські візи.

