Атака на Київщину: рашисти вдарили по рятувальниках під час гасіння пожежі

У ніч на 16 вересня Київська область зазнала атаки ударних безпілотників. Внаслідок влучання дрона-камікадзе загорілася автомобільна стоянка торговельного центру. На місце прибули пожежно-рятувальні підрозділи, проте під час ліквідації пожежі агресор завдав повторного удару по цій самій локації, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

У результаті повторної атаки було пошкоджено два пожежно-рятувальні автомобілі. Вогонь вдалося загасити. Постраждалих серед особового складу не повідомляється. До гасіння було залучено 13 рятувальників та 3 одиниці техніки.

ДСНС наголосила, що обстріл рятувальників під час виконання завдань є воєнним злочином.

Як повідомляло раніше ForUa, на Заході підтримали українську ініціативу Sky Shield, яка передбачає перехоплення російських дронів і ракет над західною частиною України.

 

 

 

 

 

