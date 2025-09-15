﻿
Головнокомандувач Сирський звільнив двох командувачів корпусів Сил оборони

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив інформацію про кадрові рішення головнокомандувача Олександра Сирського щодо відсторонення від посад двох командувачів корпусів Сил оборони. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Йдеться про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та керівника 20-го корпусу Максима Кітугіна.

У Генштабі пояснили, що звільнення пов’язані з прорахунками в управлінні військами, які призвели до втрат особового складу та територій на Запорізькому і Новопавлівському напрямках. Водночас обидва офіцери продовжать службу на інших посадах.

ForUA нагадує, 15 вересня «Українська правда» з посиланням на джерела в Силах оборони повідомила про ці звільнення. За даними видання, причиною стали втрати позицій у зонах відповідальності корпусів. Зокрема, під час боїв у Запорізькій області 17-й корпус втратив село Кам’янське та частину села Плавні на березі Дніпра.

