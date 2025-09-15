У Києві пролунав вибух у багатоповерхівці

У Дніпровському районі у квартирі однієї з багатоповерхівок пролунав вибух.

Інформація про вибух надійшла близько 15:30. Попередньо відомо, що у квартирі вибухнула граната, повідомляє поліція Києва.



Внаслідок вибуху загинули двоє людей, ще одна людина постраждала.



На місці зараз працює слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції, вибухотехніки, кінологи та інші служби.

Нагадаємо, два агенти РФ отримали реальні терміни ув'язнення за теракти та підпали в Києві.

Фото: поліція Києва.