Інформація про 100 тисяч чоловіків віком 18-22, які виїхали з України до Польщі, не є точною

Прикордонна служба Польщі повідомила, що дані про "100 тисяч чоловіків" віком зі 18 по 22 років, які виїхали з України, не є точними та не враховують кількість чоловіків, які перетнули кордон з Польщі в Україну. Раніше про те, що Україну покинуло 100 тисяч чоловіків віком з 18 до 22 років, повідомляло видання The Telegraph.

Про це повідомляє BBC з посиланням на прикордонну службу Польщі.

У прикордонній службі Польщі заявляють, що дані про "100 тисяч чоловіків" вказують лише на кількість перетинів польського кордону у вересні та жовтні чоловіками вікової групи з 18 до 22 років. Ці дані не враховують, що одна й та особа могла перетнути кордон декілька разів, пояснили у прикордонній службі. Також ці дані враховують весь зовнішній кордон Польщі, а не лише польсько-український кордон

"З 26 серпня по 26 жовтня 2025 року на всіх зовнішніх ділянках державного кордону (з Україною, Республікою Білорусь, Російською Федерацією, а також на повітряних та морських пунктах пропуску) прикордонна служба провела понад 98 500 перевірок громадян України чоловічої статі віком 18-22 років, які в'їжджали до Польщі", — заявили польські прикордонники BBC.

Також прикордонна служба Польщі повідомила, що 45 300 чоловіків віком від 18 до 22 років виїхали з Польщі через зовнішній кордон у період з кінця серпня по кінець жовтня.

Як повідомляв ForUA, Німеччина спостерігає стрімкий наплив молодих українських чоловіків після того, як особам віком 18-22 роки дозволили виїжджати з України.

Як свідчать оприлюднені цифри Міністерства внутрішніх справ ФРН, кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які шукають притулку в Німеччині, у понад 10 разів зросла після 26 серпня, коли було послаблено правила щодо виїзду за кордон.

Уже станом на 8 вересня в середньому до Німеччини прибувало понад 1000 молодих українців, а від 6 жовтня ця кількість зросла до 1796 за тиждень, порівняно зі 138 за тиждень станом на 25 серпня.