Надзвичайні події

ВМС ЗСУ завдали удару по комунікаційному вузлу ЧФ РФ у Севастополі

Військово-морські сили ЗСУ кілька днів тому уразили в тимчасово окупованому Криму комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії. Про це 14 вересня повідомили у пресслужбі ВМС України.

Удар по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту РФ: що відомо

– Уночі проти 11 вересня Військово-морські сили уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованому АР Крим, – мовиться в повідомленні.

Цей комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту РФ.

Наслідки удару по військовому об’єкту окупантів українські військові не уточнюють.

На фото видно лише дві чорні плями в місцях влучань.

На початку вересня українські моряки знищили швидкісний катер Чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на Тендрівську косу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СевастопольЧФ РФанексія Кримувійна в Україніагресія рфВМС ЗСУ
