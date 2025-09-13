Бійці полку «Скеля» повернули український прапор у село Філія, що в Дніпропетровській області на межі з Донеччиною.

Про це йдеться у відео 425 окремого штурмового полку «Скеля».

Як розповіли військові, російські диверсанти пробралися в село з метою провести «піар-акцію» — вивісити свій прапор на одному з будинків.

За словами командира батальйону «Шквал» з позивним «Собор», на зачистку села від російських диверсантів вирушили дві групи українських бійців, які придушували противника зі стрілецької зброї та гранатами. Водночас окупанти атакували з безпілотників.

Під час повернення з бойового завдання одна з груп знову вступила у бій. Бійці ліквідували одного окупанта, взявши трофей — його документи.

«Собор» додав, що значна частина бійців «Шквалу» — умовно-достроково звільнені, які долучилися до війська як добровольці.

Нагадаємо, раніше бійці «Скеля» повністю взяли під контроль село Зарічне та зачистили від окупантів селище Новоекономічне на Донеччині.