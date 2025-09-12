﻿
Полiтика

Британія вдарила новими санкціями проти «тіньового флоту» РФ

Британія вдарила новими санкціями проти «тіньового флоту» РФ

Нафтові доходи та воєнна машина РФ 12 вересня зазнали нового удару завдяки санкціям Великобританії.

"Велика Британія запровадила 100 нових санкцій, щоб скоротити джерела доходів і військових постачань Путіна. Заходи ухвалені на тлі безрозсудних російських авіаударів, які порушили повітряний простір НАТО у Польщі та пошкодили будівлю Кабінету міністрів у Києві", – йдеться у повідомленні британського уряду.

Санкції спрямовані проти "тіньового флоту", що перевозить російську нафту, та ключових постачальників військових компонентів.

"Ці 100 санкцій ще більше посилюють економічний тиск на Росію, націлюючись на її військовий сектор і нелегальний "тіньовий флот" – тоді як Путін продовжує загострювати війну, тероризуючи українців ракетами й дронами та вбиваючи мирних жителів", – заявили в уряді Британії.

Під нові санкції потрапили ще 70 кораблів "тіньового флоту" РФ та 30 компаній та осіб, які підтримують воєнну машину Росії, постачаючи ключове обладнання, зокрема електроніку, хімікати та вибухівку, що використовуються для виробництва ракет та інших систем озброєння.

Серед них – компанії, які постачали важливу електроніку російській армії, зокрема базована у Китаї Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. та її два російські співвласники, а також турецька компанія Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi та її генеральний директор.

Така електроніка широко використовується в російських озброєннях, зокрема в ракетах "Іскандер" та Х-101 і дронах.

Нагадаємо, ЄС готує нові обмеження та тиск на Москву.

Фото: detector.media.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнасанкціїВеликобританія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Путін готує «фінальну битву» за Донбас
Війна 12.09.2025 11:14:42
Путін готує «фінальну битву» за Донбас
Читати
Вибухи і висновки: що «підсвітив» дроновий інцидент у Польщі
Аналітика 12.09.2025 10:59:03
Вибухи і висновки: що «підсвітив» дроновий інцидент у Польщі
Читати
Жорстоке подвійне вбивство та самогубство сталися в самому центрі столиці
Надзвичайні події 12.09.2025 10:56:19
Жорстоке подвійне вбивство та самогубство сталися в самому центрі столиці
Читати

Популярнi статтi