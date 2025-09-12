Британія вдарила новими санкціями проти «тіньового флоту» РФ

Нафтові доходи та воєнна машина РФ 12 вересня зазнали нового удару завдяки санкціям Великобританії.

"Велика Британія запровадила 100 нових санкцій, щоб скоротити джерела доходів і військових постачань Путіна. Заходи ухвалені на тлі безрозсудних російських авіаударів, які порушили повітряний простір НАТО у Польщі та пошкодили будівлю Кабінету міністрів у Києві", – йдеться у повідомленні британського уряду.



Санкції спрямовані проти "тіньового флоту", що перевозить російську нафту, та ключових постачальників військових компонентів.



"Ці 100 санкцій ще більше посилюють економічний тиск на Росію, націлюючись на її військовий сектор і нелегальний "тіньовий флот" – тоді як Путін продовжує загострювати війну, тероризуючи українців ракетами й дронами та вбиваючи мирних жителів", – заявили в уряді Британії.



Під нові санкції потрапили ще 70 кораблів "тіньового флоту" РФ та 30 компаній та осіб, які підтримують воєнну машину Росії, постачаючи ключове обладнання, зокрема електроніку, хімікати та вибухівку, що використовуються для виробництва ракет та інших систем озброєння.

Серед них – компанії, які постачали важливу електроніку російській армії, зокрема базована у Китаї Shenzhen Blue Hat International Trade Co., Ltd. та її два російські співвласники, а також турецька компанія Mastel Makina Ithalat Ihracat Limited Sirketi та її генеральний директор.

Така електроніка широко використовується в російських озброєннях, зокрема в ракетах "Іскандер" та Х-101 і дронах.

Нагадаємо, ЄС готує нові обмеження та тиск на Москву.

Фото: detector.media.