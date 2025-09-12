﻿
Надзвичайні події

СБУ затримала «духовного» агентa Кремля

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали настоятеля одного із храмів Сумської єпархії УПЦ (МП), який виявився коригувальником російської воєнної розвідки (ГРУ).

За даними слідства, клірик відстежував розташування бойових підрозділів і фортифікаційних споруд ЗСУ та передавав ці координати ворогу. Найбільше окупантів цікавили штаби та укріпрайони на прикордонні Сумщини, аби створити «мертву зону» та забезпечити просування ДРГ у глиб території.

Для збору розвідданих він випитував інформацію у прихожан, а потім особисто виїжджав на місцевість для перевірки наявності військових об’єктів. Після виявлення потенційних цілей зрадник повідомляв куратору голосовими та текстовими повідомленнями у месенджері.

Під час обшуків було виявлено прокремлівську літературу та смартфон із доказами співпраці з ворогом. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомляло раніше ForUa, зрадник наводив російські ракети на об'єкти Сил оборони.

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

СБУзрадникДРГагент ГРУнастоятель УПЦ (МП)
