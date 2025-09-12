Погода 12 вересня: подекуди сильні дощі з грозами

Сьогодні на більшості території України очікується мінлива хмарність. У західних областях – помірні дощі, на Рівненщині та Хмельниччині місцями значні дощі; на решті території без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер - східний, південно-східний, 5-10 м/с, повідомили синоптики.Температура повітря +18-23°, у південній частині до +26°.

У Києві та області опади не очікуються. Вітер - південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура плвітря +21-23°; в області +18-23°.