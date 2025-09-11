Трампу час зрозуміти, що Путін надто довго зловживає його доброю волею, – Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив надію, що президент США Дональд Трамп нарешті усвідомить, що Володимир Путін не зацікавлений у "мирних домовленостях". Про це він повідомив в інтерв’ю американському PBS.

Сікорський заявив, що після обговорень на саміті в Алясці, замість припинення вогню, Путін тільки посилює атаки безпілотників — тепер вже і на країни НАТО.

Сікорський наголосив, що Путін “надто довго зловживав доброю волею президента Трампа” і реагуватиме лише на сильні кроки.

Він закликав до скоординованих дій, щоб змусити російського лідера усвідомити безперспективність його “екзотичного проєкту відродження Російської імперії”.

Також Сікорський прокоментував атаку російських дронів на Польщу, зазначивши, що це не могло бути випадковістю. Він вважає, що це була “перевірка” обороноздатності НАТО.

Хоча реакція польських і союзницьких сил була ефективною, він підкреслив, що використання дорогих винищувачів F-16 і F-35 для боротьби з роями дронів — не найефективніший спосіб.

Міністр зазначив, що Польщі потрібна багаторівнева система протиповітряної оборони, яку слід розробити на основі досвіду України.