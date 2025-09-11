"Квиток" на відстрочку за $5000: на Полтавщині викрили медика ВЛК

На Полтавщині викрили та затримали медичного працівника військово-лікарської комісії (ВЛК), який вимагав 5000 доларів США за допомогу в оформленні інвалідності. Це дозволило б військовозобов'язаному отримати відстрочку від призову. Про це повідомила Полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

За даними слідства, підозрюваний вимагав гроші від військовозобов’язаного за вплив на рішення експертної команди. Йшлося про позитивне рішення щодо встановлення інвалідності його дружині.

Щоб реалізувати свій злочинний намір, медик підготував низку фіктивних документів: висновки спеціалістів, результати обстежень та виписки з медичних карт. При цьому, жінка, на ім’я якої оформлювалися документи, жодних обстежень та лікування не проходила.

Після отримання хабаря у розмірі 5000 доларів США, зловмисника затримали. Гроші вилучили. Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Медичному працівнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). За це йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.